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3 yıl önce eşi, dün de kendisi kazada öldü

Köprüden çaya uçan otomobilde yaşamını yitiren 66 yaşındaki Mehmet Naci Kılıç'ın, Siirt'te 3 yıl önce geçirdiği trafik kazasında da eşi Lalihan Kılıç'ı kaybettiği ortaya çıktı.

Giriş: 21.01.2023 - 17:41 | Güncelleme: ABONE OL
3 yıl önce eşi, dün de kendisi kazada öldü
3 yıl önce eşi, dün de kendisi kazada öldü
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DHA

Batman'ın Beşiri ilçesi İkiköprü beldesinde, dün akşam, Abdurrahim Türksoy (70) yönetimindeki 56 AAJ 321 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak köprüden çaya uçtu. Kazada Abdurrahim Türksoy ve araçtaki Hayrettin Yiğiter (60), hayatını kaybetti.

Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ağır yaralı kaldırılan Mehmet Naci Kılıç da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada ölenlerin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarınca alınıp defnedildi.


Mehmet Naci Kılıç'ın, 11 Ağustos 2020'de Siirt-Kurtalan yolu Başur mevkisinde, kullandığı 72 DA 606 plakalı hafif ticari aracıyla geçirdiği kazada, eşi Lalihan Kılıç'ı kaybettiği ortaya çıktı. Mehmet Naci Kılıç, eşinin de toprağa verildiği Şeyh Musa Mezarlığı'nda defnedildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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