3 yıl önce eşi, dün de kendisi kazada öldü

Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ağır yaralı kaldırılan Mehmet Naci Kılıç da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada ölenlerin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarınca alınıp defnedildi.

Mehmet Naci Kılıç'ın, 11 Ağustos 2020'de Siirt-Kurtalan yolu Başur mevkisinde, kullandığı 72 DA 606 plakalı hafif ticari aracıyla geçirdiği kazada, eşi Lalihan Kılıç'ı kaybettiği ortaya çıktı. Mehmet Naci Kılıç, eşinin de toprağa verildiği Şeyh Musa Mezarlığı'nda defnedildi.