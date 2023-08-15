3 yaşındaydı! Kanalda cansız bulundu!
Erzurum'un Aziziye ilçesine bağlı Alaca Mahallesi'nde kaybolan 3 yaşındaki Faris Çoruh'un cansız bedeni mahallenin sulama kanalında bulundu
Giriş: 15.08.2023 - 09:23
Erzurum'da, Sema ve Musa Çoruh çiftinin oğulları olan 3 yaşındaki Faris’in kaybolduğu anlaşılınca jandarma ekiplerine haber verildi.
SULAMA KANALINDA ÖLÜ BULUNDU
İHA'da yer alan habere göre jandarma ekipleri ve köylüler mahallenin her yerinde aradıkları talihsiz küçük çocuğu, sulama kanalında cansız şekilde buldular.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Çocuğun ailesi ve yakınlarına yasa boğan olayla ilgili inceleme ve soruşturma devam ediyor.