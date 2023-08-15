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Erzurum'da, Sema ve Musa Çoruh çiftinin oğulları olan 3 yaşındaki Faris’in kaybolduğu anlaşılınca jandarma ekiplerine haber verildi.

SULAMA KANALINDA ÖLÜ BULUNDU

İHA'da yer alan habere göre jandarma ekipleri ve köylüler mahallenin her yerinde aradıkları talihsiz küçük çocuğu, sulama kanalında cansız şekilde buldular.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Çocuğun ailesi ve yakınlarına yasa boğan olayla ilgili inceleme ve soruşturma devam ediyor.