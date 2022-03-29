3 yaşındaki Umut'a kamyonet çarptı

İzmir'de akşam saatlerinde U.I. yönetimindeki 35 ABC 677 plakalı kamyonet, sokakta oyun oynayan 3 yaşındaki Umut Duymaz'a çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, kamyonetin altında kalan talihsiz çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Küçük Umut'un cansız bedeni, savcı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri sürücü U.I.'yı gözaltına alırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.