Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem "3 yaşındaki oğlumu kaçırdı" dedi! Türkiye Zehra'yı dinledi! - Güncel haberler

        "3 yaşındaki oğlumu kaçırdı" dedi! Türkiye Zehra'yı dinledi!

        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme, çok konuşulacak bir olayı bugün konu etti. Stüdyoya gelen 24 yaşındaki Zehra, 3 yaşındaki aylardır göremediği oğlunu, eski kocası ve kayınvalidesinin kaçırdığını söyledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2024 - 20:02 Güncelleme: 09.10.2024 - 20:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        "3 yaşındaki oğlumu kaçırdı" dedi!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz‘la Vazgeçme, çok konuşulacak bir olayı bugün konu etti. Stüdyoya gelen 24 yaşındaki Zehra, 3 yaşındaki aylardır göremediği oğlunu, eski kocası ve kayınvalidesinin kaçırdığını söyledi.

        ZEHRA’NIN ESKİ KOCASI VE OĞLU KUZEY NEREDE?

        Velayeti annede olan Kuzey’in, babası Gürkan’da olması dikkat çekti. Zehra, eski eşi için “Çocuğu istemiyordu, DNA testinde babası olduğunu öğrenince görmek istedi.” dedi. Ben de çocuğumu ona göstermezsem velayeti kaybedebileceğimi öğrendim. O yüzden oğlum Kuzey’in birkaç günlüğüne babasında kalmasına müsaade ettim. Sonra kocam ve kayınvalidem çocuğumu kaçırdı. “Oğlumu istiyorum.” sözlerini kullandı.

        ESKİ KOCA VE KAYINVALİDE İDDİALARA CEVAP VERECEK Mİ?

        Zehra, eski kocası Gürkan hakkında ses getirecek iddialarda bulundu. 5 aylık hamileyken Gürkan üzerime yürüdü. “Karnındaki çocuğu da seni de öldürürüm!” cümlelerini kullandığını iddia etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #didem arslan yılmaz
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'yi vuran büyük kasırgalar
        ABD'yi vuran büyük kasırgalar
        Avukattan, otobüs muavinine 'cinsel taciz' şikayeti!
        Avukattan, otobüs muavinine 'cinsel taciz' şikayeti!
        Tabuttan ses geldi, hastaneye götürüldü
        Tabuttan ses geldi, hastaneye götürüldü
        İtalya'dan flaş iddia!
        İtalya'dan flaş iddia!
        9 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        9 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        İTO Başkanından yabancı çalışan açıklaması
        İTO Başkanından yabancı çalışan açıklaması
        Oğlunun cesedini iki ay evde saklamış
        Oğlunun cesedini iki ay evde saklamış
        Özbek ve Batum arasında sert tartışma!
        Özbek ve Batum arasında sert tartışma!
        Marmara'da deprem olasılığı yüzde kaç? Naci Görür açıkladı
        Marmara'da deprem olasılığı yüzde kaç? Naci Görür açıkladı
        Çocuğun gözü önünde... Boşanma davası çıkışı vahşet!
        Çocuğun gözü önünde... Boşanma davası çıkışı vahşet!
        "Turizm sorunları dertsiz tasasız aşar"
        "Turizm sorunları dertsiz tasasız aşar"
        İspanya'dan En-Nesyri için flaş iddia!
        İspanya'dan En-Nesyri için flaş iddia!
        İşte en değerli 10 Türk yıldız!
        İşte en değerli 10 Türk yıldız!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Dikkat! Hacker’lar banka güvenliklerini nasıl aşıyorlar?
        Dikkat! Hacker’lar banka güvenliklerini nasıl aşıyorlar?
        "Boşansak da ayrılmayız"  
        "Boşansak da ayrılmayız"  
        Beyrut'tan tahliye operasyonu başladı
        Beyrut'tan tahliye operasyonu başladı
        BES hisse fonları borsayı katladı
        BES hisse fonları borsayı katladı
        Nedir bu Discord, nasıl büyüdü?
        Nedir bu Discord, nasıl büyüdü?
        "Manosfer": Çevrimiçi kadın düşmanlığı
        "Manosfer": Çevrimiçi kadın düşmanlığı
        Habertürk Anasayfa