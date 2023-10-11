3 yaşındaki kızının kaşlarını aldığı için tepkiyle karşılaşan anne eleştirilere böyle yanıt verdi

Ancak tepkiler o kadar büyüdü ki en sonunda Leah yeni bir video çekerek kendini açıklama ihtiyacı hissetti. Leah, bunu kızının istediğini ve çocuğunun özgüvenini geliştirmek için her şeyi onaylayacağını söyledi.

Ayrıca şöyle ekledi; Kaş alma gibi küçük şeyler ile kızımı birçok acıdan kurtarabilirim. Zorbalığa uğramasındansa bunu yapmak daha kolay.

Fotoğraflar: Leah Garcia Tiktok