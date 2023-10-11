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        Haberler Yaşam 3 yaşındaki kızının kaşlarını aldığı için tepkiyle karşılaşan anne eleştirilere böyle yanıt verdi

        3 yaşındaki kızının kaşlarını aldığı için tepkiyle karşılaşan anne eleştirilere böyle yanıt verdi

        Tiktok'ta bir anne, 3 yaşındaki kızının kaşlarını aldığı bir video paylaştı. Görüntüler bir anda viral oldu ve anne bir anda çığ gibi büyüyen tepkiyle karşılaştı; en sonunda genç kadın, bir video çekerek eleştirilere yanıt verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2023 - 11:44 Güncelleme: 11.10.2023 - 11:44
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          Tiktok'ta sıklıkla paylaşam yapan Leah Garcia, bir videosu yüzünden internette sert bir tepkiyle karşılaştı.

          Leah, yüklediği bir videoda 3 yaşındaki kızının kaşlarını ağda ile aldığını ve daha sonra elektrikli bir makine ile kaşını şekillendirdiğine dair bir video paylaştı.

        • 2

          Video bir anda Tiktok'ta viral oldu ve anne, birçok sert yorumla karşı karşıya kaldı. Birçok kullanıcı anneyi bunun yanlış olduğuna dair eleştirdi. Küçük kızın şimdiden güzellik standartlarıyla büyüdüğünü ve gelecekte kendini kabul etmek için oldukça zorlanacağını söyleyenler oldu.

        • 3

          Video kısa bir süre içinde 5 milyon kez izlendi ve 45 binden fazla yorum aldı. Ağırlıklı olarak olumsuz yorumlar olsa da anneyi destekleyenler oldu. Kimi kullanıcılar, bunu kendi çocuğuna da yaptığını yazarken, kimileri de "Keşke zamanında ailem benim için yapsaydı!" dedi.

        • 4

          Ancak tepkiler o kadar büyüdü ki en sonunda Leah yeni bir video çekerek kendini açıklama ihtiyacı hissetti. Leah, bunu kızının istediğini ve çocuğunun özgüvenini geliştirmek için her şeyi onaylayacağını söyledi.

          Ayrıca şöyle ekledi; Kaş alma gibi küçük şeyler ile kızımı birçok acıdan kurtarabilirim. Zorbalığa uğramasındansa bunu yapmak daha kolay.

          Fotoğraflar: Leah Garcia Tiktok

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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