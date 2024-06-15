3 yaşındaki Elisa balkonda oynuyordu!
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, ikinci katta bulunan evlerinin balkonundan düşen 3 yaşındaki Elisa Eslem Fırat, hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor
Hakkari'de, alınan bilgiye göre olay, Şemdinli ilçesine bağlı Üzümkıran köyünde meydana geldi. 3 yaşındaki Elisa Eslem Fırat, yaşadığı evin ikinci katındaki balkonundan düştü.
KÜÇÜK ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI
İHA'da yer alan habere göre olayın bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Elisa Eslem Fırat, Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Doktorların yaptığı bütün müdahalelere rağmen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.