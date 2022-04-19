3 yaşındaki çocuk kanalda boğuldu

Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Akçakale ilçesi kırsal Keçeli Mahallesi'nde evlerinin önünde oynayan Yüsra Elçi, yakınlardan geçen sulama kanalına düştü.

Kısa süre sonra yakınları tarafından yapılan arama sonucunda kanaldan hareketsiz halde çıkarılan Elçi'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Çocuğun cenazesi incelemelerin ardından otopsi için Şanlıurfa Adlı Tıp Kurumu morguna gönderildi