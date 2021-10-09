3 yaşındaki çocuğun korkunç ölümü! Makineye kapıldı

Manisa'nın Gördes ilçesinde Benlieli mahallesi Maka mevkiinde işçi olarak çalışan H.İ.Y (34), S.D'ye (36) ait tarlada traktörle mısır silajı toplarken S.D'nin 3 yaşındaki oğlu E.D silaj makinesine kapıldı.

3 yaşındaki çocuk olay yerinde hayatını kaybetti.