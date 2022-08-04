3 üniversiteye rektör atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 3 üniversiteye rektör atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA'nın haberine göre; İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğüne Prof. Dr. Nuri Aydın, Düzce Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nedim Sözbir ve Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hacı Ali Mantar atandı.