Çalıştayda resimlerini sergilediler

Uluslararası 3'üncü Sanat Çalıştayı'na Türkiye'nin farklı üniversitelerden ve Rusya, Gürcistan ile Pakistan'dan gelen 15 akademisyen ressam, hayal güçlerini tuvale yansıttı. Sarıkamış'ta düzenlenen çalıştayın açılışında konuşan Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guluyev, çok güzel eserlerin ortaya çıktığını belirterek, "Kültürel hayatımız genel hayatımızı etkileyen olaydır. Bu yüzden kültür hayatımızın daha da yaygınlaşması adına mutlu oluyoruz. Bu sergilerin teşkil olması bizi mutlu ediyor ve topluma öz değerlerini veriyor" dedi.

Kafkas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Uğur Özen de çalıştayda çok verimli çalışmaların ortaya çıktığını ifade ederek, "Hocalarımızın, sanatçı dostlarımızın desteğiyle çalıştayı tertip ettik. Burada sanatsal paylaşımda bulunduk. Yurt dışından katılımcılar da oldu" diye konuştu.

Çalıştayın açılışına İl Kültür ve Turizm Müdürü Hayrettin Çetin, turizm işletmecileri, esnaf ve vatandaşlar katıldı. Organizasyonda akademisyen ressamların yaptığı resimler de sergilendi.