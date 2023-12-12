Denizli'de 3'üncü kattan düştü
Denizli'de Mustafa Emre Durmuş, yaşadığı apartmanın 3'üncü katından düşerek hayatını kaybetti
Denizli'de 3'üncü kattan düşen Mustafa Emre Durmuş (35), yaşamını yitirdi.
Olay, Çardak ilçesi Saray Mahallesi'nde meydana geldi. Acıgöl'de faaliyet gösteren sodyum üretim tesisinde çalışan Mustafa Emre Durmuş, yaşadığı apartmanın 3'üncü katında bulunan dairesinden henüz bilinmeyen bir nedenle aşağıya düştü.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalede bulunduğu Durmuş'un hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Durmuş'un cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü.
Bekar olduğu öğrenilen Durmuş'un ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.