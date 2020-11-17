3. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali'nin programı belli oldu

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla düzenlenen festivale, 33 ülkeden 301 filmle başvuru yapıldı.
Türkiye’de ilk kez gösterime girecek filmlerin de yer aldığı festivalde, 48 kısa ve 3 uzun metraj toplamda 51 film, Beyoğlu, Kadıköy ve Zeytinburnu'nda sinemaseverlerle buluşacak.
- 10 ülkeden 16 kısa film ödüller için yarışacak
Yunus Emre anısına düzenlenen festivalde bu sene, 10 ülkeden 16 kısa film ödüller için yarışacak. Türkiye'den 5, İran'dan 3, Fransa, ABD, İtalya, Kırgızistan, Hırvatistan, Almanya, Gana, Bosna Hersek'ten birer filmin bulunacağı yarışma seçkisinde animasyon ve kurmaca filmler yer alıyor. Yarışma seçkisinin yanı sıra festivalde bu sene "Yarışma", "Kırk Yıllık Hatır", "Panorama" ve "Özel Gösterim" seçkilerindeki gösterimlerin yanı sıra konferanslar, söyleşiler ve atölyeler yapılacak.
3. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali'nin finalist filmlerini, 19 Kasım'da Akademi Beyoğlu'nda düzenlenecek tanıtım toplantısında jüri üyesi İrem Altuğ açıklayacak. Dereceye giren filmlere verilecek ödül miktarlarına ilişkin basın toplantısında bilgi sunulacak.
Festivalin yarışma seçkisinde, "Tor", "Dummy", "Where We Come From", "Shriek-Vaveyla", "Le Syndrome Archıbald", "Çamaşır Suyu", "On The Boat", "The American Bull", "Anı", "The Leak", "My Border, My Forest", "The Red Fıre", "Yağmur, Şnorkel ve Yeşil Fasülye", "Interstate 8", "Bir Nehir Kıyısında ve "Da Yıe" filmleri gösterilecek.
"Kırk Yıllık Hatır" seçkisinde "Başka Vatanımız Yok", "Majid'den Sevgilerle", "Replacement", "Maradona's Legs", "Return", "Merkeb-i Mesai", "Gaza Footbullet", "Meryem Ana", "Behınd The Glasses", "Zamanın Rengi", "Kar Tanesi", "Nuovo Cınema Paravırus", "Çay Var İçersen", "Büyülü Fener Bekçileri" Ve "Bullmastıf" filmleri sinemaseverlerle buluşacak.
Festivalin "Panaroma" seçkisinde "Anuş", "Paydos", "Fermuar Ucu (Qulpik)", "Gabriel", "The Fosterless", "Boars", "Moon Drops", "Colpa Del Mare", "The Assistant", "Close Your Eyes And Look At Me", "Dry Sea", "Deja Vu", "Direk Aşk" ,"Circo De La Vıda","Rebel", "Yağmur Olup Şehre Düşüyorum" ve "Sticker" filmlerinin gösterimi yapılacak.
Özel Gösterim Seçkisinde ise Bosna Hersek'ten 11 yönetmenin gerçekleştirdiği "See Factory Sarajevo Mon Amour" filmi, Yunanistan'dan Jüri Üyesi Maria Lafi’nin "Holy Boom" filmi, Azerbaycan’dan ise yine bu yılki festival jürisinde bulunan Yönetmen Hilal Baydarov’un "When the Persimmons Grew" filmi yer alıyor.
Festivalde ayrıca, Necip Sarıcı'ya "Dostluk Onur Ödülü" takdim edilecek.
Birincilik, ikincilik, üçüncülük ödüllerinin yanı sıra Türkiye'den bir kısa film yönetmenine sonraki filmine destek için "Yunus Emre Dostluk Teknik Destek Ödülü" ve bir filme de "Kızılay Dostluk Ödülü" verilecek.
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