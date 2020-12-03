3. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali'ne doğru

AA

Anadolu Ajansının (AA),Global İletişim Ortağı olduğu festivalin tanıtım filmi, festivalin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından yayınlandı.

Her yıl kısa film formatında çekimlerle ve özel bir tema ile yapılan tanıtım filmi, bu yıl Esin Güler ve İbrahim Karakaş imzasıyla animasyon türünde hazırlandı.

Festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla 11-13 Aralık'ta çevrim içi gerçekleştirilecek.

Film sanatına ve kültür hayatına katkısı yüksek olan kısa filmleri seyirciyle buluşturan festivalde, 47 kısa ve 3 uzun metraj film, "www.dostlukfilmfestivali.com" adresinde sinemaseverlerle buluşacak.

3. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali'nde Türkiye'den 6, İran'dan 3 ve Bosna Hersek, İtalya, Almanya, Gana, Kırgızistan, Fransa ile Hırvatistan'dan birer film yarışacak.

- Birinciye 25 bin lira

Yarışma filmlerini bu yıl Vedat Özdemir'in başkanlığını yapacağı, Öktem Başol, İrem Altuğ, Maria Lafi ve Hilal Baydarov'dan oluşan jüri değerlendirecek.

"Dostluk" temasıyla Türkiye'nin en iyi kısa film festivallerinden olma hedefiyle yola çıkan festivalde birinciye 25 bin, ikinciye 15 bin, üçüncüye 10 bin lira ödül verilecek.

"Kızılay Dostluk Ödülü"ne layık görülen sinemacı 15 bin lira alırken, Türkiye'den bir kısa filmcinin sonraki filmine de Fono Film desteğiyle 15 bin lira değerinde post-prodüksiyon ödülü sunulacak.

Festivalin "Dostluk Onur Ödülü", Türk Sineması'na yaptığı büyük katkılar için ve arşiviyle sinemanın hafızası konumunda olan Necip Sarıcı'ya takdim edilirken, ödüller 14 Aralık'ta gerçekleştirilecek ödül töreninde sahiplerine ulaşacak.

Daha önce "Set Atölyesi"yle genç sinemacılara set tecrübesi yaşatan festival kapsamında bugün "Kısa Film Sektöründe Dağıtım Problemi" başlıklı atölye gerçekleştirilecek.