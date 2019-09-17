'3. Uluslararası Adana Lezzet Festivali' başlıyor

Adana Valiliğinin ev sahipliğinde 4-6 Ekim tarihleri arasında “Büyük Akdeniz Şöleni” temasıyla düzenlenecek olan "3. Uluslararası Adana Lezzet Festivali" için İstanbul'da basın toplantısı düzenlendi.

Beşiktaş'ta düzenlenen toplantıya, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Türkiye Gazetesi Genel Koordinatörü ve Yazarı Yücel Koç, İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Koordinatörü İrfan Altıkardeş, Türkiye Gazetesi Yazarı Fuat Uğur, gastronomi dünyasından STK temsilcileri, kanaat önderleri ve basın mensupları katıldı.

Toplantıda festivalle ilgili detaylar paylaşılırken, misafirlere ikram edilen ciğer, börek, Çukurova'ya özgü reçel, bal ve peynirler büyük beğeni topladı. Akdeniz ülkelerinden ve konuk ülke Güney Kore'den Dario Cecchini (İtalya),Juan Jose Lpez (İspanya),Nihad Mamaledzija (Bosna Hersek),Christian Plumail (Fransa),Rafram Chaddad (Tunus),Altin Prenga (Arnavutluk) ve Anissa Helou (Lübnan) gibi uluslararası isimlerin yanı sıra, Cüneyt Asan, Hazer Amani, Danilo Zanna, Ebru Baybara Demir, Eyüp Kemal Sevinç, Yunus Emre Akkor gibi ünlü şeflerin ve yerel ustaların şovlarıyla üç gün boyunca Adana'da bir gastronomi şöleni yaşanacak.

"ADANA MUTFAĞI'NIN GELECEĞE AKTARILMASINA HİZMET EDECEĞİZ"

Toplantıda konuşan Adana Valisi Mahmut Demirtaş, “Adana derin tarihi coğrafi ve stratejik konumuyla geçmişten bugüne pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu'nun ve dünyanın en eski yerleşim yerlerden biridir. Hiç kuşkusuz bu tarihsel derinlik birçok kültürel zenginliği beraberinde getirmektedir. Bu kültürel çeşitliliğin en önemli unsurlarından biri de yemek kültürüdür. Bilindiği üzere bugünün dünyasında geleneksel mutfaklar ön plana çıkmış durumdadır. Tüm isim yapmış şefler geleneksel mutfaklarda pişirme teknikleriyle bilinmektedir. Geleneksel mutfağımıza ait değerlerin ön plana çıkarılması ve gastronominin önemli sektörü haline dönüşmesi ise ülkemiz ve ilimiz ekonomisi açısından büyük önem arz etmektedir. Festival süresince Adananın en yerel ve en geleneksel mutfak kültürünü ülkemize ve tüm dünyaya tanıtacağız. Böylelikle Adana mutfağının tüm unsurlarının ziyaretçilerimizle paylaşırken, unutulmaya yüz tutan geleneksel yemek bilgilerimizin tanıtımının bilinirliğinin artırılmasına ve geleceğe aktarılmasına hizmet edeceğiz. Lezzet kenti Adana ve lezzetin peşinde koşanlar Adana'da buluşuyor sloganlarıyla düzenlediğimiz festivalin adını ‘Büyük Akdeniz Şöleni' olarak belirledik. Bu yıl zengin yemek kültürümüzü ve geleneksel mutfağımızı görücüye çıkarıyoruz ve Adanamızın en yerel ile geleneksel farklarını beğenisine sunuyoruz. Bununla birlikte festivalimizin merkezinden birbirinden değerli, yerel, ulusal ve uluslararası şeflerin düzenleyeceğiz gastroşovlarla zenginleştireceğiz. Gastronomi dünyasının kıymetli isimlerinden Adana'da buluşturacak söyleşiler, paneller ve mutfak atölyeleri gerçekleştireceğiz” dedi.

"ADANA GASTRONOMİ VİTRİNİNİN PARLAYAN YILDIZI HALİNE DÖNÜŞECEKTİR"

Festivalde Adana'nın yanı sıra Gaziantep ve Hatay mutfaklarını eşsiz lezzetlerinin de açılacak stantlarda ziyaretçilerle buluşacağını söyleyen Vali Demirtaş, "Böylelikle güneyin enfes tatlarını komşu illerimizle birlikte Torosların ötesine taşıyacağız. Bu yıl sloganımıza uygun olarak Akdeniz havzasında yer alan ülkelerden KKTC'nin, İtalya, Malta, Lübnan ve Fas'tan konuklarımız yer alacak ve festival süresince kendi ülkelerinin geleneksel yemeklerini tanıtacakları stantları açacaklar. Fransa, İspanya, Yunanistan, Arnavutluk, Tunus ve Bosna-Hersek'ten festivalimize katılacak şefler ise gastroşovlar ile renk katacaklar ve festivalin bir parçası olacaklar. Ayrıca kendi lezzetlerini açacakları stantlarda tutkunların beğenilerine sunacaklar. Böylelikle Adana'da Uzakdoğudan Akdeniz'e eşsiz bir lezzet şölenine konuk olurken, festivale katılan ülkeler arasında da dostluk ve sevgi köprüsünü hep birlikte inşa edeceğiz. Ayrıca konuklarımız pamuk hasatı gibi etkinliklere katılacaklar. Doğa ve kültür turlarına katılarak da güzellikleri keşfedecekler. Ziyaretçilerimiz bu sayede Adana kültürünü ve yaşamını daha da yakından tanıma fırsatı bulacaklar. Adanamız için markalaşma sürecini başlattık ve en kısa zamanda bu süreci tamamlamayacağız. Bu sürecin sonunda Adana Lezzet Festivalinin tüm platformlarda bir Adana markası olarak hak ettiği yeri alacak ve tüm gastronomi vitrininin parlayan yıldızı haline dönüşecektir" diye konuştu.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise tüm Türkiye'yi Adana'ya davet ederek, "Adana'da lezzet festivali yapılmaması bizim eksiğimizdi. 500-600 çeşit lezzetin bir arada olduğu, göçün birleşim noktası olan Adana'da bir lezzet festivali olmaması ciddi bir eksiklikti. Adana lezzetleri bir hastalıktır. Uzun süre Adana kebap ile anılırdı. Adana'nın lezzet konusunda kebaptan ibaret olmadığını da gelen ziyaretçilerimiz görecektir. Bu sene ziyaretçi sayımızın da artacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.