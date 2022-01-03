3 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşan ilk şirket

HABERTURK.COM

Dünyaca ünlü teknoloji şirketi Apple yine bir ilke imza attı. ABD merkezli teknoloji devi, 2022'nin ilk iş gününde hisse fiyatının 182.86 doları geçmesi ile dünyada 3 trilyon dolar piyasa değerine ulaşan ilk halka açık şirket oldu.

Apple'ın 2 trilyon dolarlık piyasa değerinden 3 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşması iki yıldan kısa sürdü.

Apple'ın 1 trilyon dolarlık piyasa değerinden 2 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşması da yaklaşık 2 yıl sürmüştü.

Uzmanlar, 2022 yılında da Apple ürünlerine rağbetin güçlü olmaya devam edeceğini tahmin ediyor.

Apple ardından 3 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşması beklenen şirketin, ABD merkezli bir diğer teknoloji şirketi olan Microsoft olması bekleniyor.

Microsoft, geçtiğimiz sene haziran ayında 2 trilyon dolarlık piyasa değerini aşmıştı.