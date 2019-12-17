3 terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK'dan kaçan 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Yapılan açıklamada, "Güvenlik güçlerimizin kararlı operasyonları neticesinde PKK’lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Son olarak Suriye’nin kuzeyinden kaçan 3 PKK/YPG’li terörist daha Mardin/Nusaybin ve Kızıltepe’deki hudut karakollarımıza teslim oldu" denildi.