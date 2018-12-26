26 ARALIK 2018ÜYE GİRİŞİHESABIM
Şeker-İş Sendikası Burdur Şube Başkanı Mustafa Onay, Burdur ile birlikte Yozgat ve Ilgın şeker fabrikalarının ihalelerinin iptal edildiğini belirtti. Onay, "Bugün Burdur Şeker Fabrikası'nda sevinçli günümüz. Şubat 2018'de başlayan Türk Şeker'in 14 şeker fabrikasının satış işlemlerinde 10 fabrikanın satışı yapılarak devri yapıldı. Kastamonu Şeker Fabrikası'nın ise ihalesi iptal edilmişti. Burdur, Yozgat ve Ilgın fabrikalarının ise ihalesi yapılmış ve devri beklenilmekteydi. O günden bugüne alıcı firmalar 3 defa uzatma hakkı kullandı. Bu tarih 25 Aralık tarihi itibarıyla sona erdi. Bugüne kadar şeker fabrikasının özelleştirilmemesiyle ilgili sendika olarak kamuoyunu sık sık bilgilendirdik ve ciddi mücadelelerde bulunduk. 26 Aralık 2018 günü Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve Türk Şeker'den sevinçli haberi aldık. Burdur, Yozgat ve Ilgın şeker fabrikalarının satışları iptal edildi" dedi.
Bu bacaları daha iyi tüttürebilmek için, maliyetleri minimize ederek, daha kârlı bir şeker fabrikası yaratmak için var olduklarını vurgulayan Mustafa Onay, "Biz tüm üretici, çiftçi, besici, nakliyeci hep beraber el ele daha maliyeti düşük bir şeker fabrikası yaratabilmeliyiz. Burdur'daki tüm STK başkanlarından, Burdur'un ileri gelenlerinden, vekillerimizden birlik, beraberlik içerisinde şeker fabrikası için ne yapılabilir, ek yatırımlar yapabilmek, üretimi artırabilmek için ne yapılabilir; fikir birliği yaparak daha gelişmiş bir Burdur Şeker Fabrikası, istihdamı artırıcı bir şeker fabrikası yaratılmalı. Burdur Şeker Fabrikası 6 il, 26 ilçe, 152 köye hitap ediyor. 4 bin 123 çiftçimizle bu sezonda sözleşme yapılmıştı. 600 bin ton şeker pancarı bu yıl 410 bin tona düştü. Bu yüzde 100 özelleştirmenin etkisi diyemeyiz. Başta mevsimsel nedenler, yağmurun yağmayışının etkisinin yanı sıra özelleştirmenin de etkisi vardır. Biz bundan sonra 410 bin ton işleyerek değil tekrar 600 bin tonlara çıkararak tüm çiftçilerimiz ve emekçilerimizle bu tonajı bulmak istiyoruz. Şeker ambarlarımızın dolu olmasını istiyoruz. Burdur Şeker Fabrikası'nın Burdur'a yaklaşık 200 milyon liralık girdisi var" diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!