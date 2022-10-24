3 polisi yaralayan şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş'ta 3 polisi yaralayan şüpheli ile birlikte 3 kişi tutuklandı
Kahramanmaraş'ta 3 polisin yaralandığı, 1 kişinin de ölü ele geçirildiği olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Tutuklanan şüphelilerden A.E. polislere ateş açan kişinin kendisi olduğunu itiraf etti
Kahramanmaraş'ta, 3 polisin yaralandığı, 1 kişinin de ölü ele geçirildiği olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Sırrıberk Arslan'ın haberine göre olay, geçen cuma günü Divanlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, E.G.'yi gasp edip zorla alıkoydukları öne sürülen şüphelileri yakalamak için polisler eve gitti. Polis olduklarını belirterek kapıyı açmalarını isteyen ekiplere, şüphelilerden A.E. ateş açtı.
ŞÜPHELİLERDEN 1'İ ÖLDÜ, 3 POLİS YARALANDI
Polislerin karşılık vermesiyle çıkan çatışmada şüphelilerden M.E.İ. olay yerinde hayatını kaybetti, 3 polis de yaralandı. Şüphelilerden A.H. gözaltına alınırken, A.E. ve R.H. de kaçtı. Yaralı polisler ise ambulanslarla hastaneye götürüldü.
SORGUSUNDA İTİRAF ETTİ
Ertuğrulgazi Mahallesi'nde yakalanan ve vatandaşların linç etmek istediği 1'i kadın 2 kişi emniyete götürüldü. Üzerinde olayda kullandığı tabanca da ele geçirilen A.E., sorgusunda suçunu itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, suçluyu kayırma ve yağma suçlarından tutuklanarak cezaevine konuldu.
Öte yandan olayda yaralanan 3 polisin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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