3 öğrencisini taciz eden öğretmen tutuklandı
Elazığ'da, lise öğretmeni 3 kız öğrencisini taciz etti. Öğrencilerin şikayeti üzerine yakalanan öğretmen açığa alındı
Elazığ'da, bir lisede 3 kız öğrencisine tacizde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan İ.B. isimli öğretmen, tutuklandı.
Elazığ'da bir lisede öğretmenlik yapan İ.B.’nin, 3 kız öğrencisine tacizde bulunduğu iddiasıyla veliler, savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Fotoğraf: DHA
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Hakkında yakalama kararı çıkarılan İ.B., polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan, iddialar üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü İ.B.'yi açığa aldı.
*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.