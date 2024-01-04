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        Haberler Televizyon 3 OCAK REYTİNG SONUÇLARI| AB ve total reyting sıralaması: Sandık Kokusu, Dilek Taşı, Survivor All Star

        Reyting sonuçları 3 Ocak Çarşamba: Sandık Kokusu, Dilek Taşı, Survivor All Star

        Reyting sonuçları 3 Ocak Çarşamba günü ekrana gelen yapımların ardından televizyon izleyicileri ve magazin gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırıyor. Geçtiğimiz akşam ekrana gelen Sandık Kokusu, Dilek Taşı, Survivor All Star gibi yapımlar reytinglerde ilk sıralara yerleşti. İşte güncel 3 Ocak reyting sonuçları AB ve total sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2024 - 09:01 Güncelleme: 04.01.2024 - 09:01
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        • 1

          Reyting sonuçları 3 Ocak Çarşamba günü özellikle de akşam saatlerinde ekrana gelen yapımlar sonrasında merak ediliyor. Dün ekrana gelen Sandık Kokusu, Dilek Taşı, Survivor All Star zirve yarışında birbirini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?

          İşte 27 Aralık reyting sonuçları AB ve total sıralama:

        • 2

          3 OCAK TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        • 3

          3 OCAK AB REYTİNG SONUÇLARI

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer

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