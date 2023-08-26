3 milyon 498 bin 614 Rus turist geldi

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Türkiye, 2023'ün ilk 7 ayında toplam 30 milyon 93 bin 446 ziyaretçiyi ağırlarken turizmde rekor yılı olan 2019’daki 26 milyon 524 bin rakamını geçti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre, yılın ilk 7 ayında Türkiye’ye gelen ziyaretçilerin 26 milyon 766 bin 240’ını yabancılar oluşturdu. Yurt dışı ikâmetli vatandaş sayılarının Ocak-Haziran dönemi açıklanan 3 milyon 327 bin 206 kişi olan verileri de toplam ziyaretçi rakamlarına yansıdı.

RUSYA İLK SIRADA Türkiye’yi Ocak - Temmuz 2023 döneminde ziyaret eden yabancı sayısında bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 16.22 artış yaşandı. Türkiye’ye ilk 7 ayda en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında yine bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 59.22 artış ve 3 milyon 498 bin 614 kişi ile Rusya Federasyonu birinci sırada yer aldı. REKLAM

ALMANYA İKİNCİ OLDU Sıralamada Almanya; yüzde 7.32 artış ve 3 milyon 211 bin 724 kişi ile ikinci, İngiltere; yüzde 14 artış ve 2 milyon 63 bin 740 kişi ile üçüncü oldu. İngiltere’yi, sırasıyla Bulgaristan ve İran izledi.

TEMMUZDA ARTIŞ GÖRÜLDÜ Türkiye’ye geçtiğimiz temmuz ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı ise yüzde 7.25 artış ile 7 milyon 148 bin 44 olarak gerçekleşti. Temmuz ayında en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ise Almanya; yüzde 2.12 azalış ve 941 bin 597 kişi ile birinci, Rusya Federasyonu; yüzde 19.31 artış ve 884 bin 585 kişi ile ikinci, İngiltere; yüzde 5.21 artış ve 574 bin 436 kişi ile üçüncü sırada yer aldı. İngiltere’yi Polonya ve Bulgaristan takip etti.