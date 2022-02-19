3. Lig'de 26. haftanın sonuçları

Futbolda TFF 3. Lig 1. Grup'ta 23. hafta oynanan müsabakalarla sona erdi.

2. Grup'ta 26. ve 3. Grup'ta 23. hafta ise oynanan maçlarla başladı.

Gruplarda alınan sonuçlar şöyle:

- 1. Grup

Bursa Yıldırımspor-Bergama Belediyespor: 2-0

Formül Erbaaspor-Fatsa Belediyespor: 0-0

Elazığspor-1954 Kelkit Belediyespor: 1-2

Batman Petrolspor-Osmaniyespor FK: 2-0

Belediye Kütahyaspor-Artvin Hopaspor: 0-2

Arnavutköy Belediyespor-Başkent Gözgözler Akademi: 1-0

Kahta 02-Sancaktepe FK: 1-0

Nevşehir Belediyespor-Criptoswaps Çatalcaspor: 1-3

Hendekspor-Karaman Belediyespor: 0-0

- 2. Grup

Darıca Gençlerbirliği-Beyoğlu Yeni Çarşı FK: 1-0

Bitexen Düzcespor-68 Aksaray Belediyespor: 2-0

Çarşambaspor-Kızılcabölükspor: 1-0

Yomraspor-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor: 1-4

52 Orduspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 1-0

- 3. Grup

Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Ağrı 1970: 2-3

Büyükçekmece Tepecikspor-Çankaya FK: 4-1

Kardemir Karabükspor-Fethiyespor: 0-3