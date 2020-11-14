3. Lig 4. Grup'ta 9. hafta tamamlandı

Sahasında Siirt İl Özel İdaresi ile golsüz berabere kalan 68 Aksaray Belediyespor, 2 maçı eksik olmasına rağmen 15 puan ve averajla liderliğini sürdürdü.
Öte yandan, Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Kozanspor FK müsabakası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.
Grupta oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
1954 Kelkit Belediyespor-Bayrampaşa: 2-1
Bergama Belediyespor-Silivrispor: 1-1
Modafen-Adıyaman 1954: 1-0
Düzcespor-Alanya Kestelspor: 1-0
Sultanbeyli Belediyespor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 1-1
52 Orduspor FK-Bursa Yıldırımspor: 1-1
68 Aksaray Belediyespor-Siirt İl Özel İdaresi: 0-0
PUAN DURUMU
Grupta 9. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|Puan
|1.68 AKSARAY BELEDİYESPOR
|7
|4
|3
|0
|8
|2
|6
|15
|2.1954 KELKİT BELEDİYESPOR
|9
|5
|0
|4
|11
|8
|3
|15
|3.52 ORDUSPOR FK
|9
|3
|5
|1
|15
|8
|7
|14
|4.ADIYAMAN 1954
|7
|4
|2
|1
|9
|5
|4
|14
|5.BAYRAMPAŞA
|7
|4
|1
|2
|18
|8
|10
|13
|6.BURSA YILDIRIMSPOR
|8
|4
|1
|3
|11
|6
|5
|13
|7.MODAFEN
|7
|4
|1
|2
|9
|5
|4
|13
|8.DÜZCESPOR
|7
|3
|3
|1
|10
|8
|2
|12
|9.ALANYA KESTELSPOR
|8
|3
|2
|3
|13
|13
|0
|11
|10.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ
|8
|2
|4
|2
|7
|11
|-4
|10
|11.BERGAMA BELEDİYESPOR
|6
|2
|3
|1
|8
|7
|1
|9
|12.SİLİVRİSPOR
|9
|1
|4
|4
|7
|16
|-9
|7
|13.MUĞLASPOR
|8
|1
|3
|4
|6
|10
|-4
|6
|14.KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR
|6
|1
|3
|2
|4
|11
|-7
|6
|15.KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR
|7
|1
|2
|4
|7
|14
|-7
|5
|16.SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR
|9
|1
|2
|6
|5
|12
|-7
|5
|17.KOZANSPOR FK
|6
|1
|1
|4
|5
|9
|-4
|4
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