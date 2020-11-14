3. Lig 4. Grup'ta 9. hafta tamamlandı

Sahasında Siirt İl Özel İdaresi ile golsüz berabere kalan 68 Aksaray Belediyespor, 2 maçı eksik olmasına rağmen 15 puan ve averajla liderliğini sürdürdü.

Öte yandan, Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Kozanspor FK müsabakası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

Grupta oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

1954 Kelkit Belediyespor-Bayrampaşa: 2-1

Bergama Belediyespor-Silivrispor: 1-1

Modafen-Adıyaman 1954: 1-0

Düzcespor-Alanya Kestelspor: 1-0

Sultanbeyli Belediyespor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 1-1

52 Orduspor FK-Bursa Yıldırımspor: 1-1

68 Aksaray Belediyespor-Siirt İl Özel İdaresi: 0-0

PUAN DURUMU

Grupta 9. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle: