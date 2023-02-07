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Trabzon'da 3 kızını öldüren babanın cezası belli oldu!

Trabzon'da, 2021 yılı ağustos ayında 3 kızını tabancayla başlarından vurarak öldüren Emre Göktaş'ın cezası belli oldu. "Olayı tasarlamadım. Öldürme düşüncem yoktu ancak o esnada psikolojim bozuktu" diyerek kendini savunan Göktaş, "canavarca hisle alt soydan çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı

Giriş: 07.02.2023 - 13:48 | Güncelleme: ABONE OL
Trabzon'da 3 kızını öldüren babanın cezası belli oldu! - Güncel haberler
DHA

Trabzon'da, çay bahçesinde kızları Yaren (11), Hiranur (7) ve Elif'i (4) tabancayla başlarından vurarak öldüren Emre Göktaş'ın (39) cezası belli oldu.

Olay, 31 Ağustos 2021'de, Of ilçesi Uluağaç Mahallesi'ndeki çay bahçesinde meydana geldi. Of Müftülüğü'nde müezzin kadrosunda görevli Emre Göktaş, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, 3 kızını öldürdüğünü söyledi.

TABANCAYLA BAŞLARINDAN VURMUŞ

İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri Yaren, Hiranur ve Elif Göktaş kardeşlerin tabancayla başlarından vurularak öldürüldüğünü belirledi. Göktaş kardeşler, Çaykara ilçesinde toprağa verildi. Olay yerinde suç aleti silahla yakalanan Emre Göktaş, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

DURUŞMAYA SEGBİS İLE KATILDI

Trabzon 1´inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına tutuklu sanık Emre Göktaş, Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Önceki celsede, Adli Tıp Kurumu raporuna göre cezai ehliyetinin tam olduğu belirtilen Göktaş, savunmasında, çocuklarının yanına öldürme kastıyla gitmediğini öne sürerek şöyle dedi:

"O ESNADA PSİKOLOJİM BOZUKTU"

"Olayı tasarlamadım. Eğer öldürme amaçlı olsaydım zaten eve getirdiğimde öldürürdüm. Zaten çocuklarımı zaman zaman yanımda götürüyordum. Öldürme düşüncem yoktu ancak o esnada psikolojim bozuktu."

MAHKEME CEZADA İNDİRİME GİTMEDİ

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, son savunması alınan Emre Göktaş hakkında "canavarca hisle altsoydan çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet, silahı kasten öldürme suçunda kullandığı için de 2 yıl 6 ay hapis ve 80 gün adli para cezasına hükmetti. Heyet ayrıca cezalarda indirime gitmedi.

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