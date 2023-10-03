3 kızıl geyik doğaya bırakıldı

Genel sağlık kontrolleri de yapılan geyikler, daha sonra taşıma kafeslerine alındı. Yol boyunca kontrolleri sürekli yapılan kızıl geyikler güvenli bir şekilde Burdur'a ulaştı. Sağlıklı bir şekilde doğaya yerleştirme gerçekleştirildi" denildi.