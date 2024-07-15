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        Haberler Gündem 3. Sayfa 3 kişiyi dövdü, "Ufak bir sürtüşme yaşandı" dedi | Son dakika haberleri

        3 kişiyi dövdü, "Ufak bir sürtüşme yaşandı" dedi

        Bolu'da milli sporcu Halit Şahin, trafikte eşine hakaret ettiği iddia edilen 3 kişiyle kavga etti. Saniye saniye güvenlik kamerasına yansıyan olaya ilişkin Şahin, "Ufak bir sürtüşme yaşandı. 3 kişi hastanelik oldu" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 11:56 Güncelleme: 15.07.2024 - 11:57
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        3 kişiyi dövdü, "Ufak bir sürtüşmeydi" dedi
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        Bolu'nun Mengen ilçesinde milli sporcu Halit Şahin, trafikte eşine hakaret eden 3 kişiyle kavga etti. Saniye saniye güvenlik kamerasına yansıyan olaya ilişkin Şahin, "Ufak bir sürtüşme yaşandı. 3 kişi hastanelik oldu" dedi.

        İHA'nın haberine göre olay, Dörtyol Işıklar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bolu istikametine seyir halinde olan Aygül Şahin idaresindeki otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil kaza yaptı.

        KAZA SONRASI EŞİNDEN YARDIM İSTEDİ

        Kaza sonrası araçtan inen 3 kişi, kadın sürücü ile 2 çocuğunun bulunduğu araca yöneldi ve hakaret etti. Panik olan Aygün Şahin olayın ardından eşi Halit Şahin'i arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen Halit Şahin ile 3 kişi arasında yaşanan tartışmanın ardından kavga çıktı. Kavgada yaralanan 3 kişi hastanelik oldu. Tarafların birbirlerinden şikayetçi oldukları bildirildi. O anlar güvenlik kamerasına da anbean yansıdı. Öte yandan, Şahin'in Timbersport Kütük Kesme Türkiye Milli Takımı sporcusu olduğu öğrenildi.

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        "UFAK BİR SÜRTÜŞME MEYDANA GELDİ"

        Yaşananları anlatan Halit Şahin, "Eşim köye geliyordu. Yan yana iki araç kırmızı ışıkta durmuşlar. Beraber yola çıkmışlar. Eşim yolun karşısına geçeceği sırada diğer sürücü aniden otomobilini eşimin önüne getiriyor. Eşim diğer araca vurmuş ve 'Polis çağıralım' diyerek araçtan inmiş. Diğer araçtan inen 3 kişi de eşime yüksek sesle bağırmışlar, sert konuşmuşlar. Eşim de beni aradı. Ben de olay yerine gittim. Olayı anlamaya çalışırken bana da üst perdeden konuştular, küfrettiler. Sonrasında bu olay meydana geldi. Ufak bir sürtüşme yaşandı. 3 kişi hastanelik oldu" dedi.

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