Antalya'da takla atan araçtaki 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

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Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde takla atan otomobildeki 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza saat 06.00 sıralarında Antalya-Burdur Karayolu 2'nci kilometresinde meydana geldi. Mustafa U. (19) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taklalar atarak savruldu.

3 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde araçta bulunan Harun Y. (46), Bayram U. (46) ve Turgut K.'nin (25) hayatını kaybettiğini tespit etti.

Ağır yaralanan sürücü Mustafa U. ise ambulansla hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili inceleme sürdürülüyor.