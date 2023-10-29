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        Haberler Gündem Trafik Antalya'da takla atan araçtaki 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı - Gündem haberler

        Antalya'da takla atan araçtaki 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

        Antalya'da, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 19:12 Güncelleme: 29.10.2023 - 19:15
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        Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde takla atan otomobildeki 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Kaza saat 06.00 sıralarında Antalya-Burdur Karayolu 2'nci kilometresinde meydana geldi. Mustafa U. (19) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taklalar atarak savruldu.

        3 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde araçta bulunan Harun Y. (46), Bayram U. (46) ve Turgut K.'nin (25) hayatını kaybettiğini tespit etti.

        Ağır yaralanan sürücü Mustafa U. ise ambulansla hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili inceleme sürdürülüyor.

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        #son dakika haberleri antalya
        #Döşemealtı
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