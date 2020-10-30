3 kişinin öldüğü muhtarlık seçimi kavgasına ilişkin görüntüler ortaya çıktı - GAZİANTEP

Kavganın çıktığı okulun güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde taraflar arasındaki sözlü tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi yer alıyor.Kayıtların devamında 3 kişinin vurulduğu, jandarma ekiplerinin havaya uyarı ateşi açtığı ve yaralıların özel araçlarla hastaneye götürüldüğü görülüyor.Merkez Şehitkamil ilçesi Köksalan Mahallesi'nde 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde çıkan muhtarlık kavgasında muhtar adayı Süleyman Kaplan ile Eyüp ve Adem Kaplan tabancayla öldürülmüş, 6 kişi yaralanmıştı.

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