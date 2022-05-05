Cumhuriyet Mahallesi’nde 6 katlı apartmandaki dairede oturan Hayrettin B. (53), doğal gaz kokusunun hakim olduğu evde zehirlenenler olabileceğini düşünerek, anahtar bulunan komşusu Namık G.’yi telefonla aradı. Bunun üzerine anahtarla daireye giren Namık G., evdeki Hayrettin ve Sermih B. (50) çifti ile çocukları Muhammed Baran B.’yi (21) yarı baygın buldu.

Namık G.’nin ihbarı üzerine gelen ekipler, doğal gazı keserek evi havalandırdı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çift ile çocuğunu, ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.