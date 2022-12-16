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3 kişi ölmüştü! Katil zanlısı "Yoruldum" deyip kendini ihbar etti!

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde 2018 yılında “manav cinayeti” olarak bilinen olayda 3 kişi hayatını kaybetmişti. Olayın şüphelilerinden M.Ç, “kaçmaktan yoruldum” diyerek teslim oldu

Giriş: 16.12.2022 - 11:57 | Güncelleme: ABONE OL
3 kişi ölmüştü! Katil zanlısı
3 kişi ölmüştü! Katil zanlısı "Yoruldum" deyip kendini ihbar etti!
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İHA

Diyarbakır'da, 11 Ekim 2018'de, Bismil’in Akpınar Mahallesinde aralarında ailevi nedenlerden husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı çatışma neticesinde A.K (62), M.Ç (32) ve O.Ç (32) hayatını kaybetti.

ARANAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

İHA'da yer alan habere göre Bismil’de manav cinayeti olarak bilinen olayla ilgili aranan M.Ç.(23) Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

KENDİSİNİ İHBAT ETTİ

Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şüphelilere yönelik yürüttüğü istikrarlı çalışmalar sonucunda kaçacak yeri kalmayan M.Ç., kendisini ihbar etti.

"KAÇMAKTAN YORULDUM" DEYİP TESLİM OLDU

Çember daraldıkça kaçması zorlaşan M.Ç., yaptığı ihbarda bulunduğu yeri polise itiraf etti. Polis ekiplerince gözaltına alınan M.Ç’nin ilk sözlerinin, “kaçmaktan yoruldum” olduğu öğrenildi.

ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olayda kullanılan silahlar ile birlikte teslim olan M.Ç., Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Diyarbakır Adalet Sarayına sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan M.Ç. cezaevine gönderildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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