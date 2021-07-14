3. kattan düşen minik Sıraç'tan acı haber

İHA

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 3. kattan düşen 1.5 yaşındaki Sıraç Öz, hastanede hayatını kaybetti

Olay, 7 Temmuz tarihinde Gölcük ilçesi Değirmendere Yalı Mahallesi’nde meydana geldi. Binanın 3. katında bulunan evinin penceresinden dışarı bakarken, dengesini kaybederek düşen 1.5 yaşındaki Sıraç Öz, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan minik Sıraç, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Daha sora İstanbul Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Sıraç, yapılan tüm müdahalelere rağmen, dün gece saatlerinde hayatını kaybetti. 6 günlük yaşam savaşını kaybeden Sıraç'ın ölümü yakınlarını yasa boğdu.