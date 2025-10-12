3 Katarlı diplomat hayatını kaybetti
Mısır'ın Şarm el-Şeyh şehrinde bulunan 3 katarlı diplomatın, araba kazası sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.
2 diplomatın ise yaralandığı ifade edildi.
Reuters'ın 2 güvenlik kaynağına dayandırdığı haberine göre; diplomatları taşıyan aracın, şehrin 50 kilometre uzağında bulunan bir yoldaki virajda devrildi.
Diplomatların, İsrail ile Hamas arasında yürütülen müzakerelere katılan arabulucu heyette yer alıp almadığı ise bilinmiyor.
Şarm el-Şeyh, pazartesi günü Gazze konulu bir liderler zirvesine ev sahipliği yapacak.