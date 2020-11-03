Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyı kesimi, Doğu Karadeniz ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Doğu Akdeniz ile Sivas ve Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ordu'nun doğusu, Giresun, Trabzon, Rize ile Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
RÜZGAR: Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif arasıra orta, Doğu Anadolu'da batı ve ve güneybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Ordu'nun doğusu, Giresun, Trabzon, Rize ile Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden başta heyelan olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle saatlerinde İstanbul, Kocaeli çevreleri ile Kırklareli’nin kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
BURSA 4°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR 10°C, 21°C
Az bulutlu
KÜTAHYA 0°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 7°C, 21°C
Az bulutlu
MUĞLA 6°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 14°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA 16°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 14°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu,
ISPARTA 2°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 3°C, 14°C
Parçalı az bulutlu
ÇANKIRI -1°C, 14°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 1°C, 14°C
Parçalı az bulutlu
KONYA 4°C, 17°C
Parçalı az bulutlu
KARADENİZ
Parçalı çok bulutlu, Düzce ve Sinop çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz ile Samsun, Ordu ve Tokat çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 0°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE 4°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinde sağanak yağışlı
KASTAMONU 1°C, 15°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 9°C, 17°C
Parçalı bulutlu
AMASYA 2°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE 14°C, 19°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
SAMSUN 11°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinde sağanak yağışlı
TRABZON 13°C, 18°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 5°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KARS 3°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MALATYA 9°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
VAN 8°C, 14°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 10°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
GAZİANTEP 10°C, 19°C
Parçalı çok bulutlu, bu akşam ve bugün (Salı) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 12°C, 22°C
Parçalı çok bulutlu, bu akşam ve bugün (Salı) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DİYARBAKIR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor
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