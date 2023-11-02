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        Haberler Gündem 3 Kasım 2023 Cuma namazı saat kaçta? Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı saatleri

        3 Kasım Cuma namazı saat kaçta? Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı saatleri

        Kasım ayının ilk cuma namazına sayılı saatler kalırken, cuma namazı vakitleri gündemdeki yerini aldı. İl il cuma namazı saatleri, Diyanet İşleri tarafından yayımlanan namaz vakitleri takvimi ile netlik kazandı. Cuma namazı öncesinde namaz vaktini kaçırmak istemeyenler, bulunduğu ilde cuma ezanının saat kaçta okunacağını araştırmaya başladı. İşte 3 Kasım 2023 il il cuma namazı saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.11.2023 - 22:06 Güncelleme: 02.11.2023 - 22:06
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        • 1

          Bir cuma namazı için daha bekleyiş başladı. Cuma namazları Diyanet İşleri'nin belirlediği saatlerde kılınırken, her ilde değişkenlik gösterebilmektedir. Öğle saatlerinde camide cemaatle kılınan cuma namazı 10 rekattan oluşmaktadır. Peki, "Cuma namazı saat kaçta?" İşte 3 Kasım Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı vakitleri...

        • 2

          3 KASIM 2023 İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          İstanbul'da 3 Kasım Cuma namazı saat 12.53'te kılınacak.

          İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          3 KASIM 2023 ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          Ankara'da 3 Kasım Cuma namazı saat 12.37'de kılınacak.

          ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          3 KASIM 2023 İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          İzmir'de 3 Kasım Cuma namazı saat 13.00'te kılınacak.

          İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          3 KASIM 2023 BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          Bursa'da 3 Kasım Cuma namazı saat 12.52'de kılınacak.

          BURSA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?

          Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıdaki cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.

          İL İL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

        • 7

          NAMAZ KILDIKTAN SONRA TESBİH ÇEKMEK FARZ MI SÜNNET Mİ?

          Günümüzde camilerde ya da evlerde alışkanlık haline getirmeye çalıştığımız namaz tesbihatı ile ilgili merak edilen konulardan birisi de Peygamber Efendimiz (SAV)'in döneminde tesbihatın nasıl yapıldığıyla ilgilidir. Dini kaynaklara bakıldığında Peygamberimiz ve ashabının farz namazları kıldıktan sonra tekbir ve tesbih gibi bazı faziletli zikirleri yüksek sesle okudukları bilinmektedir. Öyle ki Abbâs (r.a.); insanların Efendimiz (SAV)'in zamanında farz namazı kıldıktan sonra yüksek sesle zikrettiklerini haber vermiş, “Ben bu sesi işitir işitmez, insanların namazı bitirdiklerini anlardım.” demiştir. Yine aynı kişinin bir başka rivayetinde “Ben Peygamber (s.a.v.)'in namazı bitirdiğini tekbîr getirilmesinden anlardım.” demiştir. (Buhari, Ezan, 155)

          Buna bağlı olarak da, namazdan sonra tesbihat yapılmasının müstehp davranış olduğu görülmektedir. Bu tesbihatlar tek başına yapılabileceği gibi cemaat şeklinde de yapılabilir. Dolayısıyla buradan da tesbih çekmenin ya da dua okumanın farz değil ancak sünnet olduğunu görebiliriz. Uygulandığı takdirde fazilet kazanılan bu durum eğer yapılmazsa da günah değildir.

        • 8

          CUMA NAMAZI FARZ MIDIR?

          Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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