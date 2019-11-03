3 Kasım 2019 kehanetleri merak konusu oldu. Özellikle "3 kasım 2019 seattle" ile ilgili videolar vatandaşların ilgisini çekti. YouTube video kanallarında birçok video yayınlandı. YouTube üzerinden arama yaptığınızda şu şekilde arama sonuçları çıkmaya da başladı.

Bu kehanetler sosyal medya platformları üzerinden oldukça hızlı yayılmaya başladı.

3 Kasım 2019 seattle nedir?

3 Kasım’da Seattle’a sahte atom bombası atılarak 3. Dünya Savaşı’nın başlayacağı, 9 Aralık’ta Trump’ın iki kurşun ile vurulacağı, 14 Ocak’ta elektriklerin 2 haftalığına kesileceği iddia ediliyor.

3 Kasım’da Seattle’da çok büyük olaylar olacak, 5 Kasım tarihi ise V for Vendetta adındaki filmde sürekli geçen “5 Kasım tarihini hatırla” sözüne konu olması bakımından çok önemli, V for Vendetta, tarihte kiliseye karşı halk ayaklanmasını başlatmaya kalkmış biridir, filmdeyse anarşist rolünde, bu açıdan bakıldığında sivil ayaklanmaların yani iç savaşların çıkacağı olayların tarihi 5 Kasım görünüyor.

DİĞER İDDİALAR

Pi sayısı olan 3.1415 92 65’in ilk sayıları üçerli ayrılıp toplandığında 3 11 11 11 şeklinde 3 tane 11 sayısı ortaya çıkıyor ki bu, İlluminati’nin barkodlardaki imzasıdır ve sonsuzluğu simgeler. Barkodların başında, ortasında ve sonunda çift çizgi sarkar ve bunlar, hem 666’yı, hem 3 tane 11’i, hem de 3 tane 911’i temsil eder.

Boyut kapılarının açılmasını sağlayan yıldız geçitleri için çift çaprazın kullanılması bakımından da Yıldız Geçidi Stargate = Seattle. Çift t harfi, Pi sayısı sembolünü oluşturmaktadır.