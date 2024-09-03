3 işçinin öldüğü iskele faciasında 4 gözaltı

Sincan'ın Törekent Mahallesi'nde inşaat halindeki apartmanın dış cephe boyası yapıldığı sırada 12'nci katta bulunan iskele kırıldı.

Çöken iskelede bulunan işçiler Çetin (39) ve Volkan Buru (34) ile Mertcan Buru (27), yere düştü. Çetin ve Volkan Buru olay yerinde hayatını kaybetti, Mertcan Buru da kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

"DENETİM YAPILMIYOR"

Ölen işçilerin akrabası Faruk Sondere, çok üzgün olduklarını söyleyerek, "Gerçekten çok büyük bir acı. Kendim de inşaatçı olduğum için maalesef inşaatlar son zamanlarda iş güvenlik uzmanları tarafından denetlenmiyor. Normalde bu tür riskli yerlerde çalışılması için her sabah saat 08.00'de iş güvenlik uzmanları tarafından ekipleri toplayıp, tüm mekanik malzemeleri, platform olsun, güvenlik güçleri olsun, elektrik kabloları olsun; her zaman kontrol edilmesi lazım. Özellikle emniyet kemerlerini sık sık bağlatmaları gerekiyor. Mesela emniyet kemerleri bağlı olmuş olsaydı, arkadaşlarımız belki hayatta kalmış olacaklardı. Büyük ihtimal belki ölümcül sonuç olmasa da bir yaralama sonucu ile atlatabilirlerdi" dedi.

2 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 2 iş güvenliği uzmanı, 1 firma yetkilisi ve şantiye şefi gözaltına alındı. Firma yetkilisi 2 kişinin de arandığı belirtildi.