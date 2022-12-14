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Balıkesir merkezli 3 ilde yeşil reçete operasyonu: 9 gözaltı

Balıkesir merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, yeşil reçeteyle satılan ilaçları, usulsüz reçete ve rapor düzenleyip piyasaya süren hastane çalışanı ve eczacıların da aralarında olduğu 9 kişi yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Gençtürk tutuklandı. Aralarında 2 hastane çalışanı, eczacı ve torbacıların olduğu 8 şüphelinin işlemleri sürüyor

Giriş: 14.12.2022 - 20:05 | Güncelleme: ABONE OL
3 ilde yeşil reçete operasyonu: 9 gözaltı
DHA

Balıkesir merkezli 3 ilde gerçekleştirilen yeşil reçete operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

Gönen ilçesi Sarıköy Mahallesi'nde yeşil reçeteyle satılan ilaçlarla yakalanan 1 kişinin ifadesinden yola çıkan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Bandırma KOM Büro Amirliği ekipleri, teknik ve fiziki takip başlattı.

HASTANEDE ÇALIŞIRKEN GÖZALTINA ALINDI

Aralarında hastane çalışanı ve eczacıların da olduğu şüphelilerin yeşil reçeteyle satılan ilaçları, usulsüz reçete ve rapor düzenleyip piyasaya sürdükleri ve sattıkları tespit edildi. Balıkesir'in Bandırma ve Gönen ilçeleri ile İstanbul ve Kilis'te eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 'Kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık', 'Uyuşturucu madde ticareti', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Özel belgede sahtecilik' suçlamasıyla 9 kişi gözaltına alındı.

Usulsüz reçete ve rapor düzenlenmesine katkı sağlayan Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sekreter şefi olarak görev yapan Mehmet Gençtürk (45), hastanede çalışırken polisler tarafından gözaltına alındı.

1 KİŞİ TUTUKLANDI, 8 KİŞİNİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 12 bin 400 ağrı kesici niteliğinde hap, 300 enjeksiyonlu çözelti içeren kan sulandırıcı niteliğinde enjektör, 146 sentetik ecza hap, 1,78 gram esrar, 0,57 gram metamfetamin, 11 cinsel içerikli hap, 5 cinsel içerikli jel, 3 sahte fatura, 16 tabanca fişeği, dijital materyaller ve not kağıtları ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Gençtürk tutuklandı, aralarında 2 hastane çalışanı, eczacı ve torbacıların olduğu 8 şüphelinin işlemleri sürüyor.


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