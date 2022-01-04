İstanbul merkezli 3 ilde 'torbacılara' şafak baskını

DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik İstanbul, Bursa ve İzmir'de çok sayıda adrese sabaha karşı operasyon düzenlendi.

İstanbul'daki operasyon kapsamında Pendik'te bulunan Yeşilbağlar Mahallesinde 3 katlı bir binanın üçüncü katına giren polis ekipleri içeride arama yaptı. Operasyona polis helikopteri havadan destek verirken, özel harekat polisleri de katıldı.

Baskın yapılan adreslerde hassas burunlu polis köpeği de görev aldı. Baskınlarda silah ile uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 28 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülecek.

Diğer şüphelileri arama çalışmaları sürüyor.