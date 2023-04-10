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3 ilde eş zamanlı dolandırıcılık operasyonu: 10 gözaltı

Kütahya, Bursa ve Çanakkale'de düzenlenen eş zamanlı dolandırıcılık operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı

Giriş: 10.04.2023 - 00:32 | Güncelleme: ABONE OL
3 ilde dolandırıcılık operasyonu: 10 gözaltı
3 ilde dolandırıcılık operasyonu: 10 gözaltı
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İHA

Kütahya, Bursa ve Çanakkale'de nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği tespit edilen şahıslara yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa, Çanakkale ve Kütahya Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yürütülen soruşturma çerçevesinde bilişim sistemlerinin banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle "nitelikli dolandırıcılık" suçunu işlediği tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İHA'nın haberine göre; Kütahya, Bursa ve Çanakkale illerinde düzenlenen operasyonda O.O.Y, H.Ö, E.C.S, M.E, H.H.Ş, A.B.U, M.C.E, T.V, M.K. ve M.T. isimli 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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