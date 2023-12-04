3 ilde 64 kişiyi "oltalama" ile dolandırdılar

3 ilde 64 kişiyi "oltalama" ile dolandırdılar

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Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, bilişim sistemlerini araç olarak kullanarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışmada, "oltalama" yöntemiyle 30 farklı ildeki 62 kişiyi 1 milyon 200 bin lira dolandıran 6 şüpheli tespit edildi.

Diyarbakır, Ankara ve Mersin'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonla 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüpheliyi ise yakalama çalışmaları sürüyor.

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Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda da 6 cep telefonu, 5 sim kart, 2 kredi kartı ve 4 ziynet eşyası ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.