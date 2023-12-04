Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa 3 ilde 64 kişiyi "oltalama" ile dolandırdılar

        3 ilde 64 kişiyi "oltalama" yöntemi dolandıran şüpheliler yakalandı

        Diyarbakır merkezli iki ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda, "oltalama" yöntemiyle 69 kişiyi 1 milyon 200 bin lira dolandıran 5 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 15:51 Güncelleme: 04.12.2023 - 15:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        3 ilde 64 kişiyi "oltalama" ile dolandırdılar
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, bilişim sistemlerini araç olarak kullanarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

        Çalışmada, "oltalama" yöntemiyle 30 farklı ildeki 62 kişiyi 1 milyon 200 bin lira dolandıran 6 şüpheli tespit edildi.

        Diyarbakır, Ankara ve Mersin'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonla 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüpheliyi ise yakalama çalışmaları sürüyor.

        REKLAM

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda da 6 cep telefonu, 5 sim kart, 2 kredi kartı ve 4 ziynet eşyası ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika haberleri diyarbakır
        #oltalama yöntemi
        #dolandırıcılık
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        17 yaşındaki Damla 4 gündür kayıptı! Dövmeden acı teşhis!
        17 yaşındaki Damla 4 gündür kayıptı! Dövmeden acı teşhis!
        Bellingham'dan Arda'ya: O bir fenomen!
        Bellingham'dan Arda'ya: O bir fenomen!
        İfadesinin alınıp alınmadığı merak ediliyordu! İşte Nur Erkasap’ın ifadesi!
        İfadesinin alınıp alınmadığı merak ediliyordu! İşte Nur Erkasap’ın ifadesi!
        İşte Oxford'a göre yılın kelimesi...
        İşte Oxford'a göre yılın kelimesi...
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Naci Görür'den 5.1'lik Marmara Depremi açıklaması!
        Naci Görür'den 5.1'lik Marmara Depremi açıklaması!
        Gemlik'te 5.1 büyüklüğünde deprem!
        Gemlik'te 5.1 büyüklüğünde deprem!
        Marmara'yı korkutan 5.1'in tüm ayrıntılarını İTÜ'lü Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz anlattı!
        Marmara'yı korkutan 5.1'in tüm ayrıntılarını İTÜ'lü Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz anlattı!
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı
        Altı kez kalp krizi geçirdi
        Altı kez kalp krizi geçirdi
        "Bir şarkıcı paramı çaldı"
        "Bir şarkıcı paramı çaldı"
        Otomotivde 1 milyon aşıldı
        Otomotivde 1 milyon aşıldı
        Aralık ayı kira zam tavanı belli oldu
        Aralık ayı kira zam tavanı belli oldu
        "Beşiktaş değişim istiyor ama..."
        "Beşiktaş değişim istiyor ama..."
        Kasım ayı enflasyonu açıklandı
        Kasım ayı enflasyonu açıklandı
        İkinci elde en çok hangi modeller tercih ediliyor?
        İkinci elde en çok hangi modeller tercih ediliyor?
        Habertürk Anasayfa