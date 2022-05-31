3 ilde 3 ayrı suç örgütüne yönelik operasyon

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İstanbul, Tekirdağ ve Gaziantep polisinin düzenlediği operasyonlarda organize suç örgütleri hedef alındı.
İstanbul KOM Şube Müdürlüğünce, Sancaktepe’de iş yerlerine el bombası atarak zarar verdiği ve silahla yaralama eyleminde bulunduğu tespit edilen, ÇEKDAR kod adlı Ö.B.K liderliğindeki suç örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda 3 şahıs yakalandı, 2 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 2 adet şarjör, 450 adet 9 mm çapında dolu fişek, 2 adet pompalı tüfek, 25 adet kartuş, 300 gram uyuşturucu madde, suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi.
TEKİRDAĞ VE GAZİANTEP'TE DE ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİ POLİSİN HEDEFİNDEYDİ
Tekirdağ merkezli iki ilde yapılan “tefecilik” operasyonunda, aralarında örgüt elebaşının da bulunduğu 7 şahıs gözaltına alındı.
Tefecilik, kasten yaralama, kasten öldürmeye teşebbüs, kumar oynatmak için yer temini, tehdit suçlarını işledikleri tespit edilen ve liderliğini T.Y. isimli şahsın yaptığı suç örgütüne yönelik; Tekirdağ ve Edirne’de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda; 1 adet AK-47 makineli tüfek ve 2 adet şarjörü 5 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 7 senet, 1 çek, 312 adet fişek ele geçirildi.
Gaziantep KOM Şube Müdürlüğünce yürütülen operasyonda da Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti yapmak suçlamasıyla 17 şahıs gözaltına alındı.
Gerçekleştirilen operasyonda; 3 adet tabanca, 1 adet tam otomatik silah, 2 adet av malzeme tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 600 adet fişek, 1 adet çelik yelek, 199 adet captagon hap ve çok sayıda senet ele geçirildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!