3 hırsızlık şüphelisi yakalandı - ADANA

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'nde 3 şüphelinin bir binanın bodrum katına girdiği gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.Ekipler, binanın bodrum katında yaptıkları aramada, jeneratörün motorunu sökmeye çalıştığını belirlediği 3 şüpheliyi gizlenirken yakaladı.Zanlılar Temel D, Burak İ. ve İbrahim Ç. polis merkezine götürüldü.

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