3 hastane çalışanı koronavirüsü yenerek alkışlarla görevlerine döndü - RİZE

AA

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kardiyoloji servisinde temizlik görevlisi Birol Akın (46),kroner yoğun bakım servisi sekreteri Nihal Avcı (37) ve poliklinik sekreteri Özlem İslamoğlu'na (29),görev sırasında Kovid-19 belirtileri göstermeleri üzerine test yapıldı.Test sonuçları pozitif çıkan üç kişi, çalıştıkları hastanede tedavi altına alındı.Akın, Avcı ve İslamoğlu, sağlıklarına kavuşmalarının ardından yeniden görevlerine başladı. Hastane personeli, mesai arkadaşlarını alkışlarla karşıladı.İl Sağlık Müdürü Mustafa Tepe, koronavirüs salgını nedeniyle hastanede sağlıkçılarla gece gündüz mesai yapan ve büyük emek veren sürekli işçi kadrosundaki çalışanları da ekiplerinin içinde gördüklerini belirterek, kendilerine teşekkür etti.