2021-2022 Süper Lig sezonunda heyecan üçüncü haftadan nefesleri kesti. İşte oynanan maçlar sonrası merakla beklenen Süper Lig'de haftanın panaroması...



SÜPER LİG 3. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

Adana Demirspor 1-1 Konyaspor

Antalyaspor 3-2 Çaykur Rizespor

Yeni Malatyaspor 2-0 Gaziantep FK

Beşiktaş 1-0 F.Karagümrük

Hatayspor 5-0 Alanyaspor

Başakşehir 0-1 Kayserispor

Sivasspor 2-2 Göztepe

Kasımpaşa 2-2 Galatasaray

Giresunspor 0-1 Trabzonspor

Altay 0-2 Fenerbahçe

SÜPER LİG 3. HAFTA PUAN DURUMU

SÜPER LİG 4. HAFTA FİKSTÜRÜ

12 / 09Göztepe-Başakşehir FK

12 / 09Fenerbahçe-Sivasspor

12 / 09Konyaspor-Altay

12 / 09Kayserispor-Kasımpaşa

12 / 09Çaykur Rizespor-Hatayspor

12 / 09Trabzonspor-Galatasaray

12 / 09Beşiktaş-Yeni Malatyaspor

12 / 09Fatih Karagümrük-Adana Demirspor

12 / 09Gaziantep FK-Antalyaspor

12 / 09Alanyaspor-Giresunspor