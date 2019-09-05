Baba, oğlunun kaybolduğu ihbarında bulundu, kayıp genç ise sosyal medya sitesi Facebook'tan üç gün sonra ortaya çıktı.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, Trabzon’un Düzköy ilçesinde yaşayan Ahmet Akyüz fotoğrafçı oğlu Miraç Akyüz'ün kaybolduğu ileri sürerek kayıp ilanı verdi. Polis ihbarda bulunan ve oğlunun üç gündür eve gelmediğini belirten baba, haber sitelerine açıklama yaparak oğlunun bulunmasını istedi. Aile fertleri kayıp Miraç Akyüz’ün ardından sinir krizi geçirirken, polis her yerde kayıp genci aramaya başladı ve HTS kayıtlarını incelemeye aldı. Tüm aramalara rağmen bulunmayan Miraç dün ortaya çıktı. 3 gündür aranan Miraç Akyüz ise, kaybolmadığını ve iş için gittiği yerde telefonların çekmediğini sosyal medya hesabından yayınlayarak dostlarının içine su serpti.

SOSYAL MEDYADAN ÖZÜR DİLEDİ

Sosyal medya hesabı Facebook’tan kaybolmadığını iş için gittiği yerde telefonların çekmediğini ve elektrik olmadığını belirten Miraç Akyüz şu açıklamayı yaptı: "Arkadaşlar büyük bir yanlış anlaşılma oldu. İş icabı çekime gittiğim yerde ne telefon ne İnternet ne elektrik var. Ortalığı karıştırdığım için özür dilerim. Ne çok sevenimiz varmış herkese teşekkür ediyorum. Verdiğim rahatsızlıktan dolayı özür dilerim. En geç 1 hafta içinde Trabzon'dayım. Verdiğim rahatsızlıktan dolayı tekrar tekrar özür dilerim. Haberleri gördüm bende şok oldum. Durumlar karşısında mecbur olarak haber veremedim. Durum bu şekilde herkese tekrar teşekkür ediyorum. Çok sevenimiz varmış Allah hepinizden razı olsun.”

BABASI SOSYAL MEDYADAN ŞÜKRETTİ

Oğlu Miraç Akyüz’ün bulunmasının ardından baba Ahmet Akyüz de bir açıklama yaparak, "Allah'ıma binlerce şükürler olsun ilgi alaka gösteren emniyetten arkadaşlarıma büyüklerime küçüklerine teşekkür eder saygılar sunarım, oğlum emin ellerde" dedi.