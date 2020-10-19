3 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu - DÜZCE

Alınan bilgiye göre, Eski Bolu Caddesi'ndeki apartmanda yalnız yaşayan Muhsin Tınaz'dan (61) 3 gündür haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.İtfaiye ekipleri aracılığıyla eve giren polis, Tınaz'ı yerde hareketsiz yatarken buldu.Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık personeli, Tınaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.Tınaz'ın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."