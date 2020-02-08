08 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
6-9 Şubat tarihleri arasındaki Türk tarımını dünya tarımı ile Fuar İzmir´de buluşturan Agroexpo Fuarı´nın, 3 gün içinde 70´i aşkın ülkeden gelen yabancı alım heyetleri tarafından büyük ilgi gördüğü belirtildi. İlk üç gün içinde 680 milyon dolarlık ihracat hacmi gerçekleştirildiği, 4 günde fuarın öngörülen 700 milyon dolarlık iş hacmini de aşacağı vurgulandı.
FUARI 3 GÜNDE 296 BİN 511 KİŞİ ZİYARET ETTİ
Fuarın beklentinin üzerinde ziyaretçi ağırladığı bildirildi. İlk üç günde 296 bin 511 kişi tarafından ziyaret edilen Agroexpo Fuarı; 2020 Traktör Lansmanı, Ağır Abiler Yarışıyor ve Genç Çiftçiler Yarışıyor yarışmaları, Tarım Makineleri İnovasyon Sunumu ve Traktörle Penaltı yarışması; panelleri, seminerleri ve etkinlikleri düzenlendi.
"193 ÜLKEYE 1827 TARIMSAL ÜRÜN İHRAÇ EDİYORUZ"
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 6 Şubat´ta yapılan resmi açılış töreninde; Agroexpo sayesinde ticari ilişkilerin daha da güçleneceğini belirterek, fuarın yerli ziyaretçilerin yanı sıra pek çok yabancı ziyaretçiye de ulaşma imkânı sağladığını vurgulamıştı.
Bakan Pakdemirli, "Uluslararası platformda tanıtım yapma ve güçlü ihracat bağlantıları kurma noktasında bu fuarın ülkeler arası önemli bir kazanç vesilesi olacağına inancım tamdır. Özellikle yabancı firmalar, Türk tarım sektörünün önde gelen temsilcilerine ve 250 bini aşkın sektör mensubuna etkin biçimde ulaşma, Türk tarım sektörünün öncü firmalarının deneyimlerini paylaşma olanağına sahip oluyorlar. Yine düzenlenecek seminer ve toplantılar neticesinde tüm firmalar, faaliyet alanlarındaki son yenilikleri ve teknolojik ilerlemeleri takip etme ve diğer sektör mensuplarıyla paylaşabilme fırsatı da yakalıyorlar" diye konuşmuştu. Türkiye'nin tarımsal ihracatının 2002'de 3,8 milyar dolar iken geçen yıl bu rakamın 4,7 kat artarak 18 milyar dolara çıktığını ifade eden Pakdemirli, 193 ülkeye 1827 tarımsal ürün ihraç edildiğini bildirmişti.
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