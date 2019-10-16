Yanlış infaz hesaplaması yapıldı iddiası

16 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Enis Yıldırım'ın haberine göre Trabzon’un Akçaabat ilçesinde yaşayan Ömer Z., 11 Aralık 2000 tarihinde kız kaçıran bir kişiye evini açtı. Yardım ve yataklık suçundan Trabzon Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandı, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ömer Z., 2 Kasım 2017'de tutuklanarak cezaevine girdi. Ömer Z. hakkında 6 Kasım 2017 tarihinde yatacağı süre hesap edildi. Hazırlanan müddetnamede cezaevine giriş tarihi 2 Kasım 2017, hak ederek tahliye tarihi 31 Aralık 2021 ve koşullu salıverme tarihe ise 11 Ağustos 2020 olarak belirlendi.
"YANLIŞ İNFAZ HESAPLAMASI YAPILDI" İDDİASI
İnfaz hakimliği Ömer Z.’nin 28 Haziran 2019 tarihinde cezaevinden tahliye edilmesine karar verdi. İnfaz yasasının yanlış uygulandığını düşünen Ömer Z., tahliye olunca dava açtı. Avukatı Uğur Salihoğlu, infaz yasasının yanlış uygulandığını ve müvekkilinin denetimi serbestlikten yararlanıp 3 gün cezaevinde yattıktan sonra serbest bırakılması gerektiğini belirtti. Ömer Z., avukatı aracılığıyla verdiği dilekçede cezaevinde bir yıl 7 ay 23 gün fazla yatırıldığını öne sürerek 50 bin lira manevi 5 bin lira maddi tazminat talebinde bulundu. Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin vereceği karar bekleniyor.
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