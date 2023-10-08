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        Haberler Gündem 3. Sayfa 3 gün sonra ölü bulundu

        Siirt'te 3 gündük kayıp kişinin cansız bedeni bulundu

        Siirt'te, 3 gündür haber alınamayan Mehmet Çakaz'ın cansız bedeni bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 15:07 Güncelleme: 08.10.2023 - 15:07
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        3 gün sonra ölü bulundu
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        Siirt'te 3 gündür haber alınamayan Mehmet Çakaz'ın (39) ailesinin kayıp ihbarı üzerine jandarma ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı.

        Ekiplerin iki gündür süren arama çalışmalarının ardından bugün, Tillo ilçesi Çınarlısu köyü kırsalında bir cansız beden bulunduğu ihbarı yapıldı.

        Harekete geçen ekipler, sarp kayalık alanda ulaştıkları cansız bedenin Çakaz'a ait olduğu belirledi.

        Çakaz'ın cansız bedeni, otopsisi yapılmak üzere Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili geniş soruşturma başlatıldı.

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