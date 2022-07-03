3 gün sonra evinde ölü bulundu

Bolu'da, ailesinin 3 gündür haber alamadığı Durmuş Çelen (58) yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Kültür Mahallesi Mimar Sinan Sokak üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın giriş katında yalnız yaşayan Durmuş Çelen'den (58) 3 gündür haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, aile ile birlikte girdikleri evde Çelen'i yüzü kan içinde yerde hareketsiz halde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede Çelen'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme polislerinin geniş çaplı çalışmasının ardından Çelen'in cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.